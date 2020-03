U Vatikanu otvoreni arhivi o pontifikatu pape Pija XII (VIDEO)

Istoričari su u ponedeljak počeli da čitaju i istražiju vatikanske arhive o pontifikatu Pija XII (1876-1958) optuženog da nije reagovao tokom nacističkog istrebljenja šest milion Jevreja.

Vatikan je u ponedeljak otvorio vrata istoričarima da proučavaju arhiv o papi, posle nekoliko decenija polemike. Više od 200 istoričara se prijavilo da proučava nekoliko miliona dokumenata.

„Ti arhivski dokumenti za milione ljudi, i katolika i Jevreja, imaju ogromnu važnost“, izjavila je predstavnica muzeja o holokaustu u SAD Suzan Braun-Fleming.

Sadašnji poglavar Rimokatoličke crkve, papa Franja izjavio je nedavno da se „Crkva ne plaši istorije“.

Istoričari će pokušati da bolje spoznaju kakva je ličnost bio papa Pije XII, oprezan Italijan germanofil, koji je bio ambasador u Nemačkoj tokom 12 godina, a iza zidina Vatikana tokom Drugog svetskog rata, najpre zbog nacista a potom zbog italijanskih fašista.

Italijanski papa Eudjenio Pačeli, Pije XII, koji je bio na čelu Vatikana od 1939. do 1958. godine, za mnoge istoričare je bio kontroverzni poglavar Rimokatoličke crkve. Mnogi smatraju da je trebalo čvrsto da osudi holokaust, ali on to nije učinio kako bi, ocenjuju drugi istoričari, zaštitio katolike u okupiranoj Evropi.

Neki istoričari navode da Pije XII nije sprečio velike konvoje ljudi do koncentracionih logora, ali je spasio nekoliko desetina hiljada italijanskih Jevreja, krijući ih po samostanima.

Bivši papa Benedikt XVII pokrenuo je 2009. godine proces beatifikacije Pija XII, što je tada izazvalo reakcije jevrejskih organizacija.

(Beta)