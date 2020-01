U više gradova Crne Gore i sinoć litije

PODGORICA – U više gradova u Crnoj Gori i sinoć su održani molebani i litije u znak protesta nakon usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti.

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilofije poručio je iz Tivta da oni nisu protiv zakona, već protiv bezakonja.

On je pozvao crnogorsku vlast da povuče Zakon i dodao: „Ako je narodna vlast to će i učiniti. Ako neće to da uradi ja kažem: Dole vlada. Jer ona onda nije narodna“, prenosi Radio Tivat.

Vernici i sveštenstvo nosili su ikone i crkvene zastave.

Litiju u Podgorici je predvodio arhmandrit Ilarion, iguman manastira Draganac sa Kosova i zamenik episkopa raško-prizrenskog Teodosija, koji je okupljenima ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja poručio da se protiv besmisla bore molitvom i praštanjem.

„Ove litije su već pobedile“, kazao je Ilarion, poručivši vernicima da „čuvaju tu lepotu i čojstvo“, prenose „Vijesti“.

Učesnici litije u Beranama, koju je gradskim ulicama od hrama Svetog Simeona Mirotočivog prema manastiru Đurđevi stupovi predvodio episkop budimljansko-nikšićki Joanikije, poslali su kratku poruku: „Ne damo svetinje!“, prenosi CDM.

Bjelopoljci i večeras masovno učestvuju u Litiji od crkve Svetih apostola Petra i Pavla do crkve Svetog Nikole u Nikoljcu.

Moleban i litija održavaju se i u Nikšiću, kao i na Žabljaku, Mojkovcu, Herceg Novom, Baru, Plavu, Spužu.

(Tanjug)