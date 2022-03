U vladi CG će biti samo Crno na bijelo, SNP i manjine

PODGORICA – U novoj vladi biće samo koalicija Crno na bijelo, Socijalistička narodna partija (SNP) i manjinske partije, izjavio je Luka Rakčević iz Građanskog pokreta URA.

„To je bila poruka i prethodnih meseci. Potpisnici Memoranduma o saradnji treba da budu okosnica nove vlade“, kazao je Rakčević gostujući u emisiji Dobro jutro Crna Gora na TVCG.

URA je juče održala sastanke sa predstavnicima SNP, Socijaldemokrata i SDP o manjinskoj vladi.

„Tokom jučerašnjih sastanaka nastavljene su diskusije o brojnim otvorenim pitanjama. Mislim da će se vrlo brzo doći do konačnog koncepta evropske vlade. Što se tiče mandatara (Dritana Abazovića), on je gro svog posla uspešno završio i svi ključni detalji do kraja su koncipirani“, naveo je Rakčević.

On je rekao da veruje da će nova vlada biti formirana.

A, ako dođe do izbora, oni bi verovatno bili održani 5. juna, kazao je Rakčević.

(Tanjug)

