Udario reporterku po zadnjici u toku prenosa trke – ona mu savršeno odbrusila (video)

Reporterka Aleks Bozarjian je doživela neugodnost tokom utrke sa koje se javljala uživo. Nju je, dok je izveštavala, jedan od učesnika trke udario po zadnjici dok je prolazio pored nje.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019