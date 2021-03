Uhapšen građanin Severne Makedonije u Bugarskoj

SOFIJA – Jedan građanin Severne Makednije uhapšen je Bugarskoj jer je pokušavao da prošvercuje 4,7 kilograma marihuane, saopšteno je iz bugarskog tužilaštva.

Istraga je pokrenuta nakon provere automobile sa registarskim tablicama tzv. Kosova, koji je na granični prelaz Gjuševo dovezao građanin Severne Makedonije, prenosi BTA.

Nadležni su otkrili 14 paketa sa marihuanom sakrivenih u automobilu.

Ukoliko bude osuđen, šverceru drogom može biti izrečena zatvorska kazna u trajanju od 10 do 15 godina i novčana kazna od 100 do 200 hiljada leva (50 do 100 hiljada evra).

Osumnjičeni je od ranije poznat policiji Severne Makedonije, dodaje BTA.

(Tanjug)

