Uhapšen pripadnik vojske CG, bio deo kriminalne grupe

PODGORICA – Pripadnik Vojske Crne Gore (VCG) A.S. uhapšen je i nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je bio član kriminalne grupe koja je planirala ubistva glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog državnog tužioca Saše Ćađenovića i policijskih službenika, saopšteno je danas na zajedničkoj konferenciji za novinare Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Uprave policije.

Kako je rečeno, sumnja se da je A.S. prihvatio da za potrebe kriminalne organizacije prenosi novac, odaje informacije o borbenom stanju VCG i objašnjavao kako se prilikom povrataka iz misija može preneti oružje jakog ubojnog sredstva.

Specijalni tužilac Miroslav Turković kazao je da SDT sprovodi istragu protiv više osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije

On je naveo da je SDT nastavilo da preduzima mere i radnje iz nadležnosti i došli do dokaza da je pripadnik te kriminalne grupe, osim A.S. postao i B.P.

“Imamo dokaze da je ta osoba prenosila mobilne telefone, drogu, nabavljala, prenosila i davala oružje, municiju i eksploziv”, naveo je Turković.

Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević saopštila je da je Specijalno državno tužilaštvo 1. septembra donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv biznismena Dragana Brkovića, vlasnika kompanije Vektra, njegovih sinova Borisa i Bojana i Milića Popovića zbog krivičnog dela zloupotreba ovlašćenja u privredi i pranje novca.

Oni su, kako je rekla, osumnjičeni da su toj kompaniji pričinili višemilionsku štetu, a sebi pribavili nezakonitu imovinu.

Imovinsko stanje Brkovića i Popovića utvrdiće se finansijskom istragom koju je pokrenuo SDT.

(Tanjug)

