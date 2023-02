Ukraijna: Putin želi da osvoji Donbas do marta; Rusija se sprema za embargo

MOSKVA – KREMLJ se protivi zapadnom embargu na isporuke nafte, koji stupa na snagu 5. februara, jer će takva odluka dovesti do daljih neravnoteža na tržištu, rekao je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

„Protivimo se tome, kao što smo već naveli. To će dovesti do dalje neravnoteže na međunarodnim energetskim tržištima. Naravno, preduzećemo mere predostrožnosti da zaštitimo svoje interese od rizika povezanih sa embargom“, rekao je Peskov.

Početkom decembra stupio je na snagu embargo na pomorske isporuke ruske nafte u Evropsku uniju, a zemlje članice EU su se takođe složile o ograničenju cene ruske nafte koja se isporučuje morem, postavljajući gornju granicu na 60 dolara po barelu, prenosi TAS S.

Od 5. februara 2023. godine stupaju na snagu slična ograničenja isporuke naftnih derivata iz Rusije, ali se još uvek ne zna tačan nivo cene.

UKRAJINSKI PREDSEDNIK Volodimir Zelenski izjavio je da bi Ukrajina mogla da zadrži Bahmut i oslobodi okupirani Donbas „ako dobije oružje dugog dometa“.

Grad Bahmut u istočnom regionu Donbasa postao je žarište ukrajinskog otpora i intenzivnih napora Moskve da povrati zamah na bojnom polju.

Ruski zvaničnici su rekli da njene snage okružuju Bahmut iz nekoliko pravaca i bore se da preuzmu kontrolu nad putem koji je takođe važan put snabdevanja ukrajinskih snaga.

ADMINISTRACIJA PREDSEDNIKA SAD Džozefa Bajdena objavila je danas da je pripremila novi paket pomoći Ukrajini vredan 2,17 milijardi dolara, a koji po prvi put uključuje rakete većeg dometa.

Paket povlači 425 miliona dolara iz postojećih zaliha Ministarstva odbrane i 1,75 milijardi dolara iz sredstava Inicijative za bezbednosnu pomoć Ukrajini.

EVROAZIJSKA EKONOMSKA UNIJA nastaviće sa naporima da od sebe napravi jedan od polova u multipolarnom svetu, rekao je danas na proširenom sastanku Evroazijskog međuvladinog saveta ruski premijer Mihail Mišustin.

„Ruski predsednik Vladimir Putin je istakao da Unija ima sve mogućnosti da postane jedan od jakih, nezavisnih, samodovoljnih polova multipolarnog sveta koji se formira, da bude centar koji privlači sve nezavisne suverene zemlje koje dele naše vrednosti i traže saradnju“, rekao je Mišustin.

„Zajedno treba da učinimo sve da ojačamo saradnju u svim oblastima: političkoj, ekonomskoj, industrijskoj, finansijskoj, tehnološkoj, jer od toga umnogome zavisi kvalitet života naših naroda i budućnost naših zemalja“, ocenio je ruski premijer.

UKRAJINSKI ŠEF DIPLOMATIJE Dmitro Kuleba izjavio je da Nemačka neće igrati „ključnu“ ulogu u transferu borbenih aviona F-16 u Kijev jer je „to američka tehnologija“.

Kuleba je za Gardijan rekao da su njegovoj zemlji „zaista potrebni“ avioni i rakete dugog dometa, kako bi „uništili vojnu infrastrukturu ruskih okupacionih snaga“.

Nemački kancelar Olaf Šolc rekao je ranije da neće slati borbene avione u Ukrajinu, jer je njegov fokus, kako je rekao, na isporuci tenkova Leopard 2.

OPERATIVNA KOMANDA ukrajinske vojske za jug saopštila je danas da se povećao broj ruskih brodova sposobnih da lansiraju rakete na ukrajinsku teritoriju iz Crnog mora.

„Među 10 brodova, dva su površinska nosača Kalibr. Nije isključen masovni raketni napad uz upotrebu aviona. Ne ignorišite signale upozorenja o vazdušnom napadu, budite oprezni i pažljivi“, navela je Operativna komanda Jug.

RUSKA DRŽAVNA banka Promsvjazbank saopštila je danas da je kupila dve kreditne institucije u regionima Lugansk i Donjeck i tako duplirala broj svojih ispostava na delu ukrajinske teritorije koja je Rusija anektirala prošle godine.

Kako navodi Rojters, Promsvjazbank, jedna od 13 ruskih sistemski važnih kreditnih institucija“, nudi široku lepezu usluga, ali se nakon pomoći centralne banke 2017, uglavnom orijentisala na saradnj usa državnim službama i odbrambenim sektorom.

NEMAČKA I ŠVEDSKA pregovaraju o novom paketu naoružanja kojim bi Stokholm obezbedio protivvazdušne rakete i lansere za nemačke sisteme IRIS-T u Ukrajini, preneo je danas portal Blumberg pozivajući se na neimenovane izvore.

Nemačka je zatražila od Švedske da obezbedi lanserne rampe za protivraketni sistem kompatibilan sa nemačkim IRIS-T, kao i još municije koja se može koristiti za nemačke sisteme IRIS-T koji se nalaze u Ukrajini.

UKRAJINSKI MINISTAR odbrane Aleksij Reznikov izjavio je danas da će novi tenkovi koje isporuče zemlje NATO-a poslužiti kao ‘gvozdena pesnica’ u kontraofanzivi Kijeva za probijanje ruskih odbrambenih linija.

„Nova tenkovska koalicija sa glavnim tenkovima zemalja NATO-a – ovo nam je potrebno za kontraofanzivu, koristićemo je kao gvozdenu pesnicu da probijemo njihove odbrambene linije“, rekao je on.

Poljski ministar odbrane Marijuš Blažčak, koji je danas u Kijevu razgovarao sa Reznikovom, rekao je da Varšava pomaže u obuci ukrajinskih vojnika da koriste zapadne tenkove i da je završetak obuke pitanje „sedmica, a ne dana ili meseci“.

ZVANIČNIK UKRAJINSKE obaveštajne službe Andrij Jusov rekao je da će se borbe na frontu intenzivirati u narednih nekoliko meseci, jer je cilj ruskog predsednika Vladimira Putina, kako je rekao, „da zauzme Donbas do marta“.

On je ocenio da navodni plan „neće uspeti“, jer su ti darumi već „više puta“ odlagani.

„Očekujemo veoma aktivne događaje u februaru i martu. Putinov zadatak je da zauzme Donbas do marta“, rekao je Jusov.

(Tanjug)

