Ultradesničari u Berlinu napravili haos, napali policiju flašama i kamenjem (video)

Nemački ultradesničari pokušali su u subotu da upadnu u zgradu parlamenta, ali ih je policija sprečila i nasilno udaljila od Bundestaga.

Incident se dogodio posle celodnevnih protesta više desetina hiljada ljudi u Berlinu zbog restriktivnih mera uvedenih zbog pandemije korona virusa.

View of the anti-lockdown, anti-mask protest in Berlin earlier today. pic.twitter.com/WN7js055ue

Na snimcima se vidi kako nekoliko stotina ljudi od kojih su neki nosili zastave Nemačkog rajha od 1871-1918. i krajnje desničarske parole, trče prema Rajstagu i penju se stepenicama do ulaza.

Policija je na Tviteru potvrdila da je nekoliko ljudi probilo kordon ispred parlamenta i „ušlo na stepenište zgrade Rajstaga, ali ne u samu zgradu“, prenosi AP.

#BREAKING Protesters with German Empire and Russians flags trying to storm Reichstag. pic.twitter.com/ntXUmAFGUs

— ZOKA (@200_zoka) August 29, 2020