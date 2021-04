Umesto klimatskih promena, klimatska vanredna situacija

„Klimatske promene“ uskoro će biti preimenovane u „klimatske vanredne situacije“, objavio je u američki naučni časopis „Sajentifik Ameriken“, istakavši da su naziv koordinisali sa glavnim, svetskim medijima.

U članku tvrde da su klimatske promene „najveća vanredna opasnost za životnu sredinu koja je zadesila Zemlju poslednjih milenijuma“, i da je to razlog zbog kojeg su se „složili sa svetskim medijima da počnu da koriste izraz ’klimatska vanredna situacija‘“.

Scientific American has agreed with major news outlets worldwide to start using the term “climate emergency” in its coverage of climate change. Read our statement about this decision, and the impact we hope it can have throughout the media landscape. https://t.co/ccpALIvpxe

— Scientific American (@sciam) April 12, 2021