Umro im radnik u prodavnici, prekrili ga kišobranima! (foto)

Telo radnika koji je preminuo u supermarketu u Brazilu ostavljeno je na podu, pokriveno kišobranima i okruženo kartonskim kutijama, dok je radnja ostala otvorena za poslovanje.

Incident se dogodio u prodavnici u severoistočnoj državi Resife 14. avgusta, ali je izašao na videlo tek ove nedelje, usled oštrih kritika na društvenim medijima da telo nije uklonjeno i da prodavnica nije bila zatvorena, piše Dejli mejl.

When capitalism & a cruel disregard for dignity are one in the same:

A worker at a supermarket in Recife, Brazil dies during his shift, so the manager hides his body under patio umbrellas & continues to run the grocery store as normal for hours. https://t.co/cWTu6tekv0

