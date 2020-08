Umro najstariji čovek na svetu (foto)

Južnoafrikanac Fredi Blum, koga su iz milošte zvali Um, nezvanično proglašen za najstarijeg muškarca na svetu, preminuo je u 116. godini u bolnici u Kejptaunu.

Prijatelj porodice, Andre Naidu, rekao je medijima da se Uma nekoliko dana osećao loše i prebačen je u bolnicu.

Fredi Blum je rođen 1904. godine u Istočnom Kejpu, a u epidemiji španskog gripa 1918. izgubio je celu porodicu.

„Cepao je drva još pre dve nedelje, ali njegovo tlo to više nije moglo da izdrži. Videli smo kako mu se stanje pogoršava. Primljen je u bolnicu zbog jakih bolova u stomaku“, dodaje Naidu.

Upa se preselio u Kejptaun gde je do smrti živeo sa suprugom.

Gadidža Fransis iz Udruženja starih Delfta, kaže da je Upa bio heroj njihove zajednice.

„Mnogo je voleo svoj duvan. Kad god smo ga posetili, uvek je imao osmeh na licu“, kaže Fransis.

Oom Fredie Blom, 116, went to his eternal rest at 6am this morning. "He has fought the good fight, he has finished the course, he has kept the faith" It is well. #RIPFredieBlom 🕊️🕊️🕊️

📸Unknown pic.twitter.com/HiGNrVM1Eu

— @Doreen Morris (@DoreenMorris) August 22, 2020