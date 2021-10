UN o klimi: Sat glasno otkucava, svet propustio šansu

ŽENEVA – Svet je propustio priliku da se „vrati bolji“ iz pandemije kovida 19 i suočava se sa katastrofalnim porastom temperature od najmanje 2,7 stepeni ako zemlje ne povećaju svoju posvećenost borbi protiv klimatskih promena, upozorava se u najnovijem izveštaju Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (Unep).

„Klimatske promene nisu više budući problem, to je sadašnji problem. Da bismo imali šansu da ograničimo globalno zagrevanje na 1,5 stepeni Celzijusa, imamo osam godina da skoro prepolovimo emisije gasova staklene bašte: osam godina da napravimo planove, uspostavimo politike, primenimo ih i na kraju ostvarimo smanjenje“, rekla je Inger Andersen, izvršna direktorka direktora Unep i dodala da „sat glasno otkucava“.

Iako je više od 100 zemalja obećalo da će dostići nultu emisiju štetnih gasova do sredine veka, to neće biti dovoljno da se spreči klimatska katastrofa, kaže se u izveštaju UN koji ukazuje na jaz između namera i akcija zemalja po pitanju klime, prenosi Gardijan.

U izveštaju se navodi da je emisija štetnih gasova prošle godine tokom lokdauna zbog pandemije pala za 5,4 odsto, ali da je samo petina troškova za ekonomski oporavak bila je usmerena na napore da se smanji emisija ugljenika.

Ovaj neuspeh da se svet „vrati bolji“, uprkos obećanjima vlada širom sveta budi sumnju u njegovu spremnost da napravi ekonomski zaokret neophodan da se suzbije klimatska kriza, navode Ujedinjene nacije.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš ocenio je da je ovaj izveštaj još „jedan gromoglasan poziv na buđenje“.

On smatra da izveštaj odražava neuspeh političkih lidera, ali da oni još uvek mogu da naprave prekretnicu ka zelenijoj budućnosti.

„Jaz u emisijama štetnih gasova rezultat je jaza u liderstvu. Ipak, lideri još mogu da naprave prekretnicu u zeleniju budućnost umesto da pređu granicu koja vodi u klimatsku katastrofu“, rekao je Gutereš sugerišući da izveštaj nudi i tračak nade.

(Tanjug)

