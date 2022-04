UN: Podrška Kine, Indije, Brazila formiranju ZSO

NJUJORK – Predstavnik Kine u UN na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj situaciji na KiM istakao je da međunarodna zajednica treba da zadrži pažnju i angažovanost, kao i da podržava strane da postignu održivo rešenje u ovom procesu, ističući da teritorijalni integritet i suverenitet Srbije treba da budu u potpunosti poštovani.

On je dodao da je neophodno zadržati bezbednost na KiM, ali da je Priština preduzela niz jednostranih akcija što samo vodi jačanju tenzija i ne dovodi do stabilnosti.

Važan princip je zaštititi prava kosovskih Srba i on je ključan za dugoročnu stabilnost , kao i poštovanje i saradnja sa svim etničkim grupama, istakao je kineski predstavnik.

„Radujemo se i očekujemo nastavak dijaloga dve strane pošto je on zastao, a potrebno je sve do sada postignute sporazume ispuniti i uspostaviti ZSO kako bi se uklonila glavna prepreka za postizanje sporazuma“, naveo je on.

Kineski ambasador je istakao i podršku UNMIK-u, ukazujući da je ključno njegovo prisustvo pod vođstvom Karoline Zijade i nastavak njegovog mandata.

Ambasador Indije u UN u izlaganju na sednici SB UN podržao je teritorijalni integritet Srbije, kao i dijalog Beograda i Prištine, ističući značaj održavanja sastanaka bez preduslova.

On je ukazao i na značaj uspostavljanja ZSO, kao i da obe strane nađu zajednički teren da postignu rešenje preostalih pitanja.

„Pozdravljam napore uz učešće EU ka nastavku dijaloga i rešenja pitanja nestalih“, rekao je predstavnik Indije.

On je ukazao da UNMIK u saradnji sa ostalim međunarodnim akterima treba da nastavi da ohrabruje Prištinu da reši probleme svih zajednica na Kosovu.

UNMIK igra važnu ulogu u promociji ljudskih prava, pa je potrebno da sve strane nastave da u potpunosti sarađuju sa tom misijom, zaključio je indijski ambasador.

Predstavnik Brazila u UN izjavio je da ceni napore UNMIKA, dodajući da njegova zemlja razume da uprkos preostalim izazovima misija postiže neke od glavnih ciljeva.

On je dodao da treba još toga učiniti radi jačanja vladavine prava i posebno radi uspostavljanja ZSO kako je dogovoreno Briselskim sporazumom. Brazilski ambasador je iskazao i

podršku rezoluciji 1244 i dodao da je nastavak direktnih kontakata posebno dobrodošao, s obzirom da političko rešenje još nije postignuto.

(Tanjug)

