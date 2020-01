Uniforme američkih svemirskih snaga izazvale podsmeh, postale hit na internetu (foto)

Fotografija novih uniformi svemirskih snaga SAD za kratko vreme postala je hit na internetu. Pripadnici američkih svemirskih jedinica koje je pre mesec dana formirao predsednik SAD Donald Tramp, dobili su zelene maskirne uniforme.

Uniforma na slici je u šumskim maskirnim bojama sa oznakama na grudima i rukavu.Ovo je izazvalo podsmeh na društvenim mrežama, a korisnici su se pitali je li ovo kamuflaža za svemir.

I know this is hard to understand, but on the left there is a picture of camouflage and on the right there is a picture of space. Study these carefully until you can see the difference. pic.twitter.com/7HhAeHRyrm

— JRehling (@JRehling) January 18, 2020