Masakr na Tajlandu: Policija i vojska evakuišu građane iz tržnog centra (video)

Pripadnici tajlandske policije i vojske zajednički su upali u trgovinski centar na Tajlandu u kojem je ogorčeni pripadnik vojske nasumično pucao na ljude.

Prema poslednjim podacima, u pucnjavi je ubijeno najmanje 20 osoba, a veći broj je ranjenih.

​Portparol tajlandskog Ministarstva odbrane izjavio je da su pripadnici snaga bezbednosti upali u tržni centar kako bi omogućili evakuaciju ljudi koji su se zatekli u njemu u vreme napada.

„Policajci i vojnici su u zajedničkoj akciji pomogli da se evakuiše više od 100 ljudi iz tržnog centra, ali ne znamo tačno koliko ih je još ostalo u objektu“, rekao je taj portparol.

EXCLUSIVE: Video shows Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. Latest info indicates he's holding 16 people as hostages. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/y8pqfzw0yw

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020