Drama u toku: Vojnik rafalima napravio maskar u tržnom centru, ubio 12 ljudi, drži taoce (video)

Tajlandski vojnik ubio je, kako se navodi, „mnogo ljudi“ u okolini Korata severoistočno od Bangkoka, prenosi BBC.

Vojnik Jakraphanth Thomma je najpre ubio svog pretpostavljenog i dvojicu kolega u vojnom kampu, a potom je ukrao vozilo i zaputio se u trgovački centar u gradu Koratu na severoistoku Tajlanda, piše BBC. U trgovačkom centru pucao je po civilima, a mediji javljaju kako je ubio najmanje 12 ljudi i mnoge ranio.

BREAKING: Heavy gunfire erupts at shopping mall in Thai city of Nakhon Ratchasima; reports of 'many' dead pic.twitter.com/mtQRGR0iid — BNO News (@BNONews) February 8, 2020

Na društvenim mrežama objavljeni su prizori pucnjave u blizini tržnog centra u gradu, koji je takođe poznat kao Nakhon Ratchasima, prenosi B92.net. Kako strani mediji navode, ubijeno je najmanje 12 ljudi, a 10 je povređeno.

The shooter has been identified as Jakrapanth Thomma, seen here taking a selfie he posted to Facebook of his handy work. pic.twitter.com/5qOOktEQFD — Stickboy Bangkok (@StickboyBangkok) February 8, 2020

Na društvenim mrežama pojavile su se i fotografije vojnika koji je počinio masakr. Napadač je pucnjavu prenosio uživo na Fejsbuku, a prethodno je napravio je selfi dok drži pušku.

Tajlandski mediji navode da je vojnik bio besan, kao i da je prethodno iz kasarne ukrao vozilo „Hamvi“ i s vremena na vreme otvarao vatru na prolaznike.

Potom se zaustavio ispred jednog tržnog centra, gde je počeo da puca po ljudima. Trenutno se nalazi na trećem spratu tog tržnog centra, gde je kao taoce uzeo 16 ljudi.

At least 12 people killed when a Thai soldier start shooting at cars and people in Korat. #Thailand pic.twitter.com/NaXaN237Dv — De Re Militari (@remilitari) February 8, 2020

Na Twitteru je objavljeno kako je s Facebooka uklonjen video na kojem je vojnik navodno preko Facebook Livea prenosio pokolj, a Twitterom su se počeli širiti snimci na kojima vidimo vojnika kako puca po ljudima.