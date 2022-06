Upozorenje na uragan na Floridi, Kubi i Bahamima

MAJAMI – Upozorenja na tropsku oluju izdata su za veći deo poluostrva Florida, kao i Kubu i Bahame, jer se sistem koji je ranije pogodio Meksiko kreće kroz Meksički zaliv, a najmanje dvoje ljudi je izgubilo život u nevremenu na Kubi koje donosi opasnost od obilnih padavina i jakih vetrova tokom vikenda, prenosi AP.

Uragan koji se formirao u Meksičkom zalivu na jugu Sjedinjenih Američkih Država, ubrzano se kreće prema kopnu i večeras će biti posebno snažan kod obale američke savezne države Florida.

Nacionalni centar za uragane u Majamiju je saopštio u petak da oluja, poznata kao Agata u Tihom okeanu i Aleks u basenu Atlantskog okeana ima maksimalnu konstantnu brzinu vetra od 65 km/h, malo iznad praga tropske oluje, ali je označena kao „potencijalni tropski ciklon jedan“ jer ima nekoliko drugih karakteristika koje definišu takve oluje, navodi AP.

Na Kubi su jaki pljuskovi koje je doneo ovaj sistem izazvali klizišta i nesreće u kojima su dve osobe poginule u glavnom gradu Havani, javili su državni mediji.

Jedna osoba je takođe prijavljena kao nestala u provinciji Pinar del Rio nakon što je upala u reku nabujalu kišom.

Kubanska služba civilne odbrane saopštila je da su do sada zabeležena najveća oštećenja na kućama i energetskom sistemu, a prema državnoj elektroprivrednoj kompaniji 50.000 korisnika je bez struje.

Uragan Aleks zahvatiće celu južnu obalu Floride i uzrokovati poplave u regionu sa padavinama do osam centimetara na čas.

Meteorolozi su takođe upozorili da će prvi tropski uragan u sezoni uragana na Atlantiku, koji će večeras sa Floride stići do kopna SAD-a, izazvati od 25 do 38 centimetara padavina u južnim delovima države, a brzina snažnih vetrova mogla bi dostigne i do 80 kilometara na čas.

Na Floridi, gradonačelnica okruga Majami-Dejd Danijela Levin Kav saopštila je da se planira da većina komunalnih usluga, poput autobuskih linija i vozova, funkcioniše normalno tokom vikenda.

Neke manifestacije na otvorenom su otkazane, kako je navela, a savetovala je stanovništvo da je najbolje da svoje aktivnosti planiraju u zatvorenom prostoru.

„Ako nije neophodno da izađete, bolje je da ostanete kod kuće“, rekla je gradonačelnica na jučerašnjoj konferenciji za novinare.

Kao pacifička oluja, uragan Agata izazvao je poplave i klizišta u kojima je poginulo najmanje 11 ljudi, a 20 njih je nestalo u Meksiku, saopštili su zvaničnici.

Ovo nevreme izazvalo je izlivanje reka iz korita koje su nosile ljude i kuće, a mnogi od njih zatrpani su blatom i kamenjem, navodi AP.

(Tanjug)

