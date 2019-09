Uragan Dorijan ruši sve pred sobom, apokaliptične slike na Bahamima (video)

Uragan Dorijan pogodio je Bahame kao druga najjača oluja na Atlantiku u istoriji, a američki meterolozi upozoravaju da će se u naredna dva dana opasno približiti Floridi.

Nacionalni centar za uragane (NHC) saopštio je da je Dorijan udario u ostrvo Elbou Kej na Bahamima kao oluja pete kategorije, sa vetrom koji je duvao brzinom od 295 kilometara na čas. Drugo kopno na koje je naišao bio je ostvro Grejt Abako, na oko 280 kilometara od obale Floride.

Milioni ljudi od Floride do Severne Karoline spremaju se za mogući udar uragana ili mogućnost da oluja krene ka severu i Atlantskom okeanu.

Delovi Floride su evakuisani, a stranovnici Džordžije i Severne i Južne Karoline pripremaju se za snažne vetrove i poplave, prenosi Glas Amerike.

NHC je saopštio da će Dorijan tokom noći preći iznad ostrva Grand Bahama, a da će se opasno približiti istočnoj obali Floride u ponedeljak uveče ili tokom noći u utorak. Prema prognozama, Dorijan će u narednih pet dana zadržati jačinu uragana.

„Morate ozbiljno shvatiti ovu oluju“, izjavio je za Foks Njuz Piter Gejnor, vršilac dužnosti direktora Federalne agencije za vanredne situacije (FEMA). On je dodao da američki predsednik Donald Tramp svakog sata dobija nove informacije o kretanju oluje.

Tramp je u nedelju posetio sedište agencije, odakle je apelovao na sve na putanji uragana Dorijan „da poslušaju upozorenja i naređenja lokalnih vlasti da se evakuišu“.

Premijer Bahama Iber Minis apelovao je na stanovnike ostrva Abako i Grand Bahama da pređu na glavno ostrvo kako bi pobegli od „razorne, opasne oluje“.

„Želim da imate na umu – kuća može da se ponovo sagradi, ali za život nema zamene“, poručio je premijer na konferenciji za novinare u subotu.

#HurricaneDorian bashes #AbacoIslands and #MarshHarbour #Bahamas with sights set on #Grand

with catastrophic 185 MPH winds and massive #stormsurge reaching the roof of homes @Telemundo51 #DorianT51 #hurricaneseason https://t.co/JDdRvu8f4z pic.twitter.com/96IvMVa0ld

— JRodriguez (@JRodzMIA) September 1, 2019