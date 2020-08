Uragan Lora pravio pustoš po Luizijani, stradala devojčica (video)

Uragan Lora spustio se na jugozapadni deo savezne države Luizijane kao jedna od najsnažnijih oluja koja je ikada pogodila tu državu, a kako je saopšteno, zvanična informacija je da je poginula jedna devojčica, ali se veruje da ima još žrtava.

Guverner Džon Bel Edvards dobio je izveštaj o prvoj žrtvi, 14-godišnjoj devojčici koja je poginula kada je stablo palo na kuću u kojoj je živela, piše agencija Rojters.

„Očekujemo da bi moglo da bude više žrtava“, tvitovala je Edvardsova portparolka Kristina Stivens.

Edvards i guverner Teksasa Greg Abot naveli su da su angažovali spasilačke ekipe. Ebot je rekao da su zbog evakuacije hiljada ljudi sprečeni smrtni slučajevi u njegovoj državi, dok je Edvards poručio da vlasti Luizijane tek procenjuju štetu.

Oba guvernera saopštila su da poplavni talas nije bio toliko opasan, koliko se prvobitno strahovalo, prenosi Glas Amerike.

Kada je udarila u kopno, blizu gradića Kameron u Luizijani, Lora je bila praćena vetrovima brzine od 240 kilometara na sat kao uragan četvrte kategorije od maksimalno pet.

U četvrtak je oslabila u prvu kategoriju sa vetrovima brzine od 140 kilometara na sat, saopštio je Nacionalni centar za uragane.

Elektroenergetske kompanije prijavile su da je više od 600.000 domaćinstava i poslova trenutno bez struje. Oluja se kreće i ka središtu američke naftne industrije, zbog čega su rafinerije obustavile proizvodnju.

9:30 a.m. — you want to talk about 150 MPH #hurricane winds can do?

Flatten power poles. That’s what. #laura #abc13 pic.twitter.com/c3QOM7OqOn

— Courtney Fischer (@CourtneyABC13) August 27, 2020