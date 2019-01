Urnebesno: Zbog lošeg fotošopa, premijera ima – dve leve noge (foto)

Australijski premijer Skot Morison izvrgnut je podsmehu na društvenim mrežama, pošto su članovi njegovog kabineta fotošopirali njegovu fotografiju ali tako da je ispalo da ima dve leve noge.

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L

Na fotografiji Morisona sa porodicom, koja je trebalo da bude postavljena na njegovom ličnom sajtu, vidi se kako on nosi neuobičajeno bele patike i to za levu nogu, prenosi Rojters.

Fotografija je veoma brzo izazvala burne reakcije na društvenim mrežama na kojima su se korisnici rugali i pravili šale na Morisonov račun.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory – my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 8, 2019