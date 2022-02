Ustavni sud Austrije o zabrani kanabisa u lične svrhe

BEČ – Ustavni sud Austrije započeo je postupak provere da li je zabrana kanabisa u skladu sa Ustavom.

Na zahtev 26-godišnjeg Paula Burgera, kojeg je krajem 2020. policija u civili uhvatila sa džointom, Ustavni sud je pokrenuo ovaj postupak.

Ustavni sud pozvao je vladu da obrazloži zabranu kanabisa, konkretno se radi o delu Zakona o narkoticima koji zabranjuje i kažnjava korišćenje kanabisa u privatne svrhe.

Burger želi da se izbori da se omogući korišćenje kanabisa u lične svrhe.

„Želim sam da odlučim hoću li na balkonu pušiti džoint. To je deo moje privatnosti i ne tiče se države“, poručio je mladić, ukazujući na odluke ustavnih sudova u drugim državama.

Krivični zakon trenutno predviđa za posedovanje kanabisa, to jest za posedovanje do 20 grama u ličnu svrhu, kaznu do šest meseci zatvora.

(Tanjug)

