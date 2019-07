Uuups! Trampova ćerka čestitala premijeru „Ujedinjenog Kingstona“

Ivanka Tramp, ćerka predsednika SAD Donalda Trampa, uputila je danas na Tviteru poruku Borisu Džonsonu, novom lideru Konzervativne partije koji će sutra od Tereze Mej preuzeti dužnost premijera Velike Britanije, odnosno čestitku što će postati, kako je navela, „novi premijer Ujedinjenog Kingstona“.

Ivanka sends her congratulations to the Prime Minister of the United “Kingston” shortly after Trump praised the Prince of “Whales.” These people are so utterly incompetent and embarrassing even on the smallest stuff. pic.twitter.com/Q5c6v00YYv

— Brian Klaas (@brianklaas) July 23, 2019