Užas: Otac ubijen dok je držao 6-godišnju ćerkicu za ruku (uznemirujući snimak)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak brutalne likvidacije jednog muškaraca koji je usmrćen pred očima ćerkice.

Na snimku se vidi kako otac gleda levo, dok držeći za ruku 6-godišnju devojčicu, prelazi ulicu u Bronksu. U tom trenutku automobil usporava pored njih i propušta ih, da bi zatim vozač spustio prozor i ispalio nekoliko hitaca u muškarca.

Devojčica je odmah počela da beži, a napadač se odvezao niz ulicu.

Upozorenje: Uznemirujući sadržaj

On Sunday, July 5th, police officers from the 44th Precinct responded to a 911 call for a male shot at Sheridan Avenue and East 170th Street. pic.twitter.com/kiEmmJfuEW

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 6, 2020