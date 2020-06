Nedavno gorožan Zaporožья šokirovala novostь o gibeli godovaloй Lesi v tak zvanom častnom «detskom sadike». Soobщaю, čto psevdo vospitatelь zaderžana sledstvennыmi organami po obosnovannomu podozreniю v ubiйstve, soveršennogo v otnošenii maloletnego rebёnka (p.2 č.1 st. 115 UK Ukrainы), i seйčas stavitsя vopros pered sudom ob izbranii eй merы presečeniя v vide soderžaniя pod stražeй. Ostavlяю pod svoim postom fragment video s kamer nablюdeniй, a vы, druzья, sdelaete vыvodы sami – nesčastnый эto slučaй ili ubiйstvo. Izvinite za sleng, no tupo zavяzatь podušku i otnesti v druguю komnatu, gde ostavitь godovalogo rebenka okolo 10 minut bez vnimaniя tolьko iz-za togo, čto ditя plakalo, – ne poddaёtsя zdravomu smыslu. PREDUPREŽDENIE – video možet soderžatь fragmentы nasiliя, slabonervnыm ne smotretь.Ranee, я kak advokat poterpevših i roditeli devočki molčali, ne davaя kakih libo kommentariй, čtobы podozrevaemaя ne skrыlasь i ne uničtožila dokazatelьstva svoeй vinы do ee zaderžaniя, tak kak «vospitatelь» posle nastupleniя smerti Lesi iskazila i skrыla mnogočislennыe faktы ot nas i sledstviя, s celью izbežatь ugolovnoй otvetstvennosti. A eщё do priezda sledstvennoй gruppы udalila videozapisi kamer nablюdeniй s žёstkih diskov, sokrыla orudie prestupleniя, razdela uže rebёnka i pыtalasь skrыtь drugie sledы prestupleniя. No, po stečeniю obstoяtelьstv, častь video ostalasь (o kotoroй skoree zabыla), po kotoromu i vosstanovili vsю hronologiю sobыtiй. K zaveršeniю hotel skazatь, čto mnogie osudili matь i otca, vozlagaя na nih vsю otvetstvennostь v tom, čto oni otdali rebёnka neznakomoй ženщine. I tut я hoču ne soglasitsя s takimi vыskazыvaniяmi.Vo-pervыh: psevdosadik rabotal dolgie godы, negativnыh otzыvov ne bыlo, i, privedя rebёnka, matь osmotrela usloviя kvartirы, gde uže nahodilisь deti, čto i vыzvalo ee doverie, a podozrevaemaя (vospitatelь) eщё ko vsemu uverila matь, čto u neё dva vыsših obrazovaniя – pedagogičeskoe i medicinskoe. A dlя bolьšeй ubeditelьnosti prodemonstrirovala sertifikatы, яkobы daющie pravo eй na takuю sferu deяtelьnosti, kotorыe ne vыzvali somneniя u doverčivoй mamы. Matь v tot moment bыla uverena, čto imenno zdesь ee rebёnok polučitь osoboe vnimanie i obučenie iz-za malogo količestvo detok. Vo-vtorыh: vspomnite, mы vse ne raz stalkivaemsя s tem, čto ostavlяem svoih deteй s neznakomыmi dlя nas lюdьmi: to pervый raz toй že nяne (polagaяsь na rekomendacii), to li vospitatelю ili animatoram. Poэtomu prošu, budьte sderžannы v svoih kommentariяh k roditelяm! Beregite sebя.

