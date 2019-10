Užasan zločin: Bosanka ubila svoje dve ćerke u Australiji (foto, video)

Australijska policija uhapsila je 38-godišnju ženu poreklom iz Bosne i Hercegovine u blizini Perta koja je osumnjičena da je ubila svoje dve kćerke.

"The sisters were inseparable." Perth mother charged with the murder of her two young daughters, & more in News in 5. https://t.co/WHFKR1z45T pic.twitter.com/mj5MPQox1X

