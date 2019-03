Užasan zločin: Majka krvnički ubila bebu jer mislila da muž više voli dete nego nju

Jedna Ukrajinka navodno je u naletu besa i ljubomore prerezala vrat svojoj ćerkici staroj samo tri nedelje jer je, kako se navodi, verovala da njen muž voli bebu više od nje.

Majka (21) koja nije identifikovana, ubila je svoje dete kada je njen suprug izašao iz njihovog stana na nekoliko minuta u gradu Rivne na severozapadu Ukrajine.

Policija je saopštila da je neimenovana žena napala svoju bebu kada je njen suprug (26) izašao da baci smeće. Kada se vratio u stan, video je da su ruke njegove žene prekrivene krvlju, a potom uleteo u spavaću sobu kako bi proverio svoju ćerku i zatekao je kako nepomično leži u lokvi krvi. Šokirani otac je odmah pozvao Hitnu pomoć.

Njegova majka Maria Momot je za ukrajinske medije izjavila:

– On je izašao na nekoliko minuta, a ona je zgrabila kuhinjski nož i prerezala vrat detetu – i dodala da je njena snaja bila ljubomorna na bebu, jer je mislila da njen muž više voli dete.

– Ne mogu da verujem da se sve to dogodilo našoj porodici – ispričala je šokirana Mometi tamošnjim medijima, a prenosi Dejli Mejl.

Prema hitnim službama koje su stigle na mesto događaja, čulo se kako žena pita svog supruga: „Zašto plačeš?“

Policija je u sudoperi pronašla nož još uvek prekriven krvlju deteta.

