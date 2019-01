Van der Belen: Evropa najbolja ideja koju smo ikada imali

BEČ – Ujedinjena Evropa osnovana je radi očuvanja mira i „to je bila najbolja ideja koju smo ikada imali“, izjavio je večeras predsednik Austrije Aleksander van der Belen u novogodišnjem obraćanju naciji povodom predstojećih izbora za Evropski parlament.

Evropljani su, prema njegovim rečima, stvorili nešto jedinstveno, i ne sme niko da to unizi.

Delovi govora bili su adresirani na petogodišnjeg dečaka po imenu Matijas, čija je majka, kako je objasnio Van der Belen, upitala za pomoć u objašnjavanju Evrope.

„Evropa ima tako sladak i šareni ukus, kao sladoled tokom odmora na moru, ali je ponekad i kao tvoje dečije obdanište“, objasnio je on dečaku šta je EU.

Ukazao je da ono što je posebno jeste „da se, iako postoji ponekad svađa, svi trude da ponovo nađu put zajedništva“.

Važan razlog za ujedinjenu Evropu danas je što nikada više nema ratova, što mir ostaje, podvukao je austrijski predsednik.

Pre svega, odrasli, kako kaže, ne smeju zaboraviti da je Evropa naučila iz svojih grešaka, da se ujedinila kako bi svaki pojedinac mogao da živi u miru.

„Ujedinjena Evropa je potrebna kako bi sada mirno i bez briga, straha od rata mogli da sedite pred televizorom i odmorite se od dočeka Nove godine, kako bi naša deca sada mogla isprobati igračke koje su dobili za Božić“, objasnio je dalje Van der Belen.

On je istakao da svi oni koji misle da bi bilo najbolje biti sam, podležu iluziji.

„Dragi Matijas, draga deco, verujte mi da je to greška. Znam o čemu govorim. Želim vama da to nikada ne doživite, a vaši roditelji mogu da se pobrinu da to bude tako time što budu izašli na izbore, i razumeju da je zajednička Evropa razlog što je mir danas postao nešto što se podrazumeva“, naglasio je Van den Belen.

Bez da je ijednom upotrebio reč EU, Van der Belen je govorio o „velikoj ideiji zajedništva, koja čini da su njene zemlje zajedno sila, koju moraju ozboljno shvatiti i globalne sile“.

„Evropa je kao bežičhni internet – ako ne radi, izbije pakao“, citirao je on jednog đaka.

