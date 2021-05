Van der Belen političarima: Poštujte institucije

BEČ – Predsednik Austrije Aleksander van der Belen apelovao je sinoć na političare da poštuju institucije, reagujući na aktuelnu situaciju na političkoj sceni, nastalu posle saznanja da je protiv kancelara Sebastijana Kurca pokrenuta istraga zbog sumnje da je dao lažne iskaze pred istražnim odborom u vezi sa aferom „Ibica“.

„Kada je atmosfera napeta i emocije su u igri onda je najčešće ispravno zastati i udahnuti vazduh“, kazao je Van der Belen na početku video poruke građanima.

Istakao je da u Austriji postoje zakoni, koji, ako se ozbiljno shvataju, garantuju miran i suživot uz međusovno poštovanje, i koji, ako se ne shvataju ozbiljno, moraju biti odbranjeni i primenjeni.

Van der Belen je istakao važnost parlamentarnih istražnih odbora.

„Rad institucija naše pravne države mora biti neometan i miran. Moramo shvatiti ozbiljno te institucije. One su, takoreći, imuni sistem naše države, i ne smemo dozvoliti da budu oslabljene“, poručio je on.

Austrijski predsednik je kazao da pokušaji da se ismevaju parlamentarni odbori nisu na mestu, i da u tim telima mora postojati ophođenje puno poštovanja.

„Za one koji se ispituju važi da ne treba poslušati zahtev ustavnog suda tek kada nema drugog izlaza. Svako pokušava da rad istražnih odbora veštački otežava, i to nam ne treba. To pokazuje da se te institucije ne shvataju ozboljno. Gospodo političari, apelujem na vas da shvatite ozbiljno i poštujete institucije“, rekao je Van der Belen.

Naglasio da je svaka osoba koja nije osuđena nevina, a to mora da važi i za političare.

(Tanjug)

