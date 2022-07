Van der Belen: Poskupljenja su cena naše slobode

BEČ – Predsednik Austrije Aleksander van der Belen upozorio je danas da ne bi trebalo ukidati sankcije protiv Rusije i istakao da su poskupljenja „cena slobode“.

„Ne smemo dozvoliti da nas podele“, apelovao je otvarajući festival kulture u Salcburgu.

On je istakao da oni koji nisu sada spremni da plate „cenu za slobodu, nju će, trostruko platiti njihova deca i unuci“.

Van der Belen je ocenio da „borba između despotije i slobode“ neće trajati samo par nedelja ili meseci, već je tek počela.

Što se budućnosti tiče on kaže da ne treba očekivati da će Vladimir Putin završiti rat i ponovo približiti Evropi, te da će gas teći kao i ranije.

Drugi scenario bi bio popuštanje Evrope i prepuštanje Ukrajine svojoj sudbini. U tom slučaju bilo bi ponovo gasa, rekao je on.

Međutim, kaže, niko ne može ozbiljno verovati da će Putin trajno biti zadovoljan.

„Taj scenario bi platili našim suverenitetom, našom bezbednošću i pre svega našom slobodom“; podvukao je on.

Van der Belen kaže da je najrealniji scenario da Putin nastavi rat u Ukrajini i dalje obustavi isporuke gasa.

„Na to se moramo pripremiti i to odmah“, podvukao je on.

(Tanjug)

