Van der Belen za bezvizni režim za građane Kosova

BEČ – Predsednik Austrije Aleksander van der Belen izjasnio se danas za brzu primenu vizne liberalizacije za građane Kosova.

Van der Belen je, na zajedničkoj konferenciji za štampu sa albanskim kolegom Iljirom Metom, rekao da bi bilo lepo da se vizna liberalizacija primeni još za vreme predsedavanja Austrije EU.

„Ako ne dođe do vizne liberalizacije onda će to izazvati veliko razočarenje“, kazao je on.

Van der Belen je ukazao da su za vreme bivše Jugoslavije svi građani mogli slobodno da putuju bez viza i da su sada jedini građani Kosova koji su isključeni od vizne liberalizacije.

„Ne radi se o pravu na naseljavanje ili slično, već samo o tome da bez viza mogu da putuju tri meseca“, objasnio je on.

Evropski parlament je proteklog leta odorio viznu liberalizaciju, tako da je, kako je podsetio, sada lopta na zemljama članice, to jest ministrima unutrašnjih poslova da to odluče.

Predsednik Albanije založio se za brže približavanje zemalja Zapadnog Balkana EU, ocenivši da bi time Balkan „dobio mir“.

Austrija, kako je podvukao Van der Belen, podržava približavanje Zapadnog Balkana EU i kao jeda od prioriteta predsedavanja Uniji odredio je upravo to pitanje.

Meta i Van der Belen ocenili su da bi Evropska komisija trebalo iduće godine da započne pristupne pregovore sa Albanijom.

„Početak pristupnih pregovora bio je možda moguć već ovog juna, ali je postojalo otpora kod pojedinih članica EU“, ukazao je Van der Belen.

On je izrazio nadu da bi pristupni pregovori sa Albanijom mogli početi juna iduće godine, dodajući da će Austrija učiniti sve da do toga dođe.

