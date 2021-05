Varhelji: Pregovori Albanije nezavisno od S. Makedonije

BRISEL – Komesar Evropske unije za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji smatra da bi Brisel potencijalno mogao da nastavi pregovore sa Albanijom o članstvu u Uniji čak i dok pregovori sa Severnom Makedonijom zaostaju.

Put Severne Makedonije i Albanije do članstva u EU uvek se do sada povezivao, a obe zemlje su se paralelno pripremale za početak pregovora, ali s obzirom na to da je kandidaturu Severne Makedonije trenutno blokirala Bugarska, Varhelji je nagovestio da bi se ova situacija mogla izmeniti, prenosi Juronjuz.

„Ako ponovo uslede poteškoće sa Severnom Makedonijom, što bi značilo da nismo uspeli u ubeđivanju Bugarske i Severne Makedonije za obostrano prihvatljivo rešenje, onda se otvara pitanje da li možemo da napredujemo samo sa Albanijom, i moraćemo da ga razmatramo kao opciju“, poručio je EU zvaničnik.

Albanija i Severna Makedonija trebalo je da započnu pregovore o članstvu u EU, ali su 2019. godine taj proces blokirale Francuska i Holandija, koje nisu prihvatile pridruživanje novih članica sa zapadnog Balkana, a Juronjuz je ranije ovog meseca preneo da se u Briselu planira novi pritisak za pridruživanje Albanije te da bi se o agendi pregovora moglo razgovarati na međuvladinoj konferenciji u junu.

Mišljenje stanovnika Albanije o pridruživanju EU je gotovo jednoglasno, a nedavna anketa Evropske komisije pokazala je da 97 odsto Albanaca podržava evropski put, dok se na nedavnim izborima u zemlji nijedna stranka nije usprotivila članstvu u Uniji.

Varheljijev stav bi takođe mogao ojačati nade da će se ponovo pokrenuti zaustavljeni pregovori za članstvo drugih država sa zapadnog Balkana, pri čemu su Crna Gora i Srbija spremne da unaprede taj proces, navodi Juronjuz.

(Tanjug)

