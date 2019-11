Varhelji: Zajedno s Borelom ću raditi da 2020. urodi uspehom dijalog Beograd-Priština

Kandidat za evropskog komesara za proširenje Oliver Varhelji izjavio je danas u Evropskom parlamentu (EP) da će zajedno sa visokim predstavnikom EU Žozepom Borelom raditi na tome da se uspešno iduće godine okonča dijalog Beograd-Priština.

Varhelji je u obrazlaganju svog programa kao novog komesara, u Spoljnopolitičkom odboru EP, i odgovarajući na pitanja poslanika EP, rekao da je Zapadni Balkan sastavni deo Evrope i podvukao da izgledi za članstvo tog regiona moraju biti ubedljivi.

„To je u našem sopstvenom geopolitičkom interesu, ali napredak u tom pravcu moramo podržati doslednije i delotvornije kroz proces na temelju zasluga svake zemlje pojedinačno“, rekao je.

„EU mora prihvatiti nove članice kad one sprovedu tražene uslove i ne vidim raskorak izmedju produbljivanja, jačanja Evropske unije i proširivanja na nove članice, jer se to pokazalo uspešnim u prethodnim proširivanjima Unije“, predočio je izabrani komesar za prošierenje.

Kako je obrazložio, metodologija procesa pregovora o članstvu treba da se menja, ali ne u celosti, već da se primene mere koje će obezbediti da kandidati budu efikasniji, ali s tim da glavni ciljevi vladavine zakona i uvreženja temeljnih sloboda budu potpuno poštovani.

Varhelji, dosadašnji madjarski ambasador pri EU, istakao je i da će delati na tome da se zemlje Zapadnog Balkana bolje ugrade u ključne sektorske politike EU i pre samog ulaska u članstvo.

On je naveo da će, na primer, raditi na tome da se zapadnobalkanski partneri uspešnije uključe u program ekološkog razvitka, digitalnog napretka, energetskog i saobraćajnog povezivanja.

„Podržaću sve napore za pospešenje medjususedskih odnosa i rešavanje bilateralnih sporova“, stavio je do znanja kandidat za ni komesara za proširenje.

„Delaću zajedno sa (visokim predstavnikom EU) Žozepom Borelom na tome da se uspešno u idućoj godini okonča dijalog Beograd-Priština“, naglasio je on.

„Moramo naglasak staviti na istinski napredak reformi na terenu, a pomak se mora meriti većim napretkom, realnim životnim boljitkom i većim slobodama za ljude u regionu“, objasnio je Varhelji svoje vidjenje proširivanja.

On je posebno istakao da želi da pospeši „brzinu institucionalnih i strukturnih reformi sa snažnim naglaskom na temeljne ciljeve vladavine zakona, delovanja demokratskih ustanova i reforme državne uprave“.

Varhelji je naveo da će se zalagati za otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom u najkraćem roku, za koje je rekao da jesu sprovele koje je tražila EU reforme pa je „ovde reč o poverenju u Evropsku uniju u regionu i šire“.

Da bi postao novi komesar EU za proširenje Varhelji mora dobiti podršku parlamenta EU čiji je Odbor za pravne poslove prethodno odbio kandidaturu prvog madjarskog kandidata za komesara Lasla Tročanjija zbog sukoba interesa. Varhelji je dobio „zeleno svetlo“ tog odbora.

Na pitanje poslanika kako će on kao madjarski komesar delati na poštovanju temeljnih vrednosti i propisa EU u politici proširivanja i susedstva, ako je madjarska vlada na udaru optužbi Unije da to upravo krši, Varhelji je uzvratio da će on „zastupati Evropsku uniju“.

(Beta)