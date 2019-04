Važno da svi poštuju teritorijalni integritet, Srbije takođe

MOSTAR – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da Srbija poštuje teritorijalni integritet svih država u regionu i nema pretenzija ni prema jednoj teritoriji, da očekuje da se i druge zemlje tako ponašaju, te ukazao da greše oni političari koji misle da se teritorijalni integritet Srbije može narušiti i da je moguće da samo Srbija bude oštećena.

Na pitanje kako komentariše izjavu Milorada Dodika o prekrajanju granica, uz opasku novinara u Mostaru da „podržava Dodikove stavove“, Vučić mu je odgovorio da ne bi trebalo da iznosi konstatacije o tome da li on nekoga podržava ili ne.

„Ako me pitate šta Srbija misli o promeni granica na Balkanu, smatramo da je veoma važno da svi poštuju teritorijalni integritet Srbije i Srbija poštuje teritorijalni intergritet svih ostalih. Tako je bilo i nadam se da će tako i ostati“, rekao je Vučić.

On je dodao da smatra nedoličnim izjave pojedinih političara i iz Bosne i Hercegovine koji su rušili teritorijalni integritet Srbije u uverenju da je moguće da samo Srbija bude oštećena.

„Smatram da je to loša poruka i da niko ni na koji način ne treba da krši bilo čiji teritorijlani integritet“, istakao je Vučić.

On je dodao da Srbija nema nikakve pretenzije prema Crnoj Gori, BiH, Hrvatskoj, Makedoniji.

Kad je reč o saradnji sa Miloradom Dodikom, sada predsedavajućim Predsedništvu BiH, a ranije predsendikom Republike Srpske, Vučić je rekao da je ta saradnja u interesu RS, BiH i Srbije i da veruje da u budućnosti može da bude još bolja.

„Mislim da niko nije imao problema zbog dobre saradnje sa Srbijom, naprotiv“, rekao je Vučić.

Govoreći o granici sa BiH, Vučić je podsetio da su u Sarajevu svojevremeno dogovoreni principi na kojima bi trebalo da se reši spornih tri odsto granice, što je veoma važno i za BiH i za Srbiju, ali da ipak nije postignut dogovor.

„Tamo je bio Čović, tada je bio i Ivanić i obojica mogu da potvrde da sam uradio sve što smo se dogovorili, od A do Š, ali to nije bilo dovoljno jer je došlo do neke promene stava“, rekao je Vučić i dodao da mora još da se radi na tome kako bi se došlo do rešenja.

Na pitanje novinara zašto se njegov predstavnik nije pojavio na potpisivanju protokola o tromeđi između Srbije, BiH i Crne Gore, Vučić je odgovorio da se verovatno radilo o spornih tri odsto granice i dodao:

„Kako da se pojavi ako nismo dogovorili tih tri odsto“.

Na konstataciju novinara da ipak nije reč o tom delu granice, Vučić je rekao da onda ne zna o čemu se radi.

(Tanjug)