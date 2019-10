Važno otkriće: Kopali kanalizaciju, pronašli hram star preko 2.000 godina (foto)

U egipatskom gradu Tama, na zapadnoj obali Nila, otkriven je hram star 2.200 godina, iz vremena kralja Ptolemeja IV, ukrašen detaljnim reljefima.

Hram su otkrili radnici koji su kopali kanalizaciju, a Ministarstvo za antikvirtete je saopštilo da su radovi odmah obustavljeni i na lokaciju su pozvani arheolozi.

