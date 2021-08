VB: Nema preciznog roka za zavrsetak evakuacije iz AVG

LONDON – Britanija i dalje želi da izvuče hiljade ljudi iz Avganistana i nije postavila precizan rok do kojeg će evakuacija biti okončana, rekao je danas portparol premijera Borisa Džonsona.

Džonson će tražiti od predsednika SAD Džozefa Bajdena da američke snage ostanu u Avganistanu i nakon 31. avgusta, kako bi bila omogućena evakuacija sa aerodroma u Kabulu, a taj zahtev će izneti u utorak na hitnom sastanku lidera zemalja G7, prenosi Rojters.

„Nismo odredili precizan rok do kojeg će postupak evakuacije biti završen“. Nastavićemo da vodimo naš proces evakuacije sve dok to bezbednosna situacija dozvoljava, a to će sutra biti jedna od tema razgovora na sastanku,“ rekao je portparol.

Talibani su ranije danas upozorili da će eventualna odluka SAD da produže rok za povlačenje svojih trupa iz Avganistana imati posledice.

Portparol talibana Suhejl Šahin izjavio je za Skaj njuz da bi produžavanje roka značilo produžetak okupacije i dodao da za tim nema potrebe.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.