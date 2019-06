Velika Albanija postaje strateška politika Prištine i Tirane

BRATISLAVA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da izjave političara iz Prištine i Albanije o stvaranju takozvane „velike Albanije“ nisu slučajnost i „plašenje mečke rešetom“, već da to postaje njihova strateška, a ne taktička politika.

Vučić je novinarima u Bratislavi otkrio da su mu na Međunarodnoj konferenciji „GLOBSEC“ šest puta uputili molbu da, kako kaže, slučajno ne govori o „velikoj Albaniji“.

„To im je najveća molba, pošto je to njihova greška u koracima, kažu kako oni to stvarno ne žele, iako je svakome jasno da to postaje deo njihove suštinske strategije. Na to se nasmejete i nastavite da se borite za svoju zemlju“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara o sve češćim pominjanima velike Albanije od strane albanskih političara i nereagovanja međunarodne zajednice.

Vučić je rekao i da se na današnjem skupu u Bratislavi borio za Srbiju, KiM i srpski narod onoliko koliko je mogao.

„Svom snagiom i energijom, možda nekada preterano i prejako“ kaže, ali, ističe, „bar zna da se borio najbolje što je umeo“.

(Tanjug)