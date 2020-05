Veliki gaf ministra sporta, u donjem vešu dao intervju (video)

Rumunski ministar sporta Ionut-Marian Stroe uključio se uživo u program jedne televizije, ali mu je usred intervjua, tokom kojeg je na sebi imao košulju, kamera pala ka dole i pokazala da sedi – u donjem vešu.

Video pada Stroeove kamere koji kruži društvenim mrežama postao je viralan i naišao je na mnoge komentare na Internetu.

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and… Just watch the TV host's reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 24, 2020