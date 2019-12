Veliki lom u dva najjača zapadna stuba — Americi i Britaniji, a posledice će osetiti svi (video)

Velika Britanija i Amerika, dva stuba na kojima počiva čitav zapadni sistem, imaju takve lomove na političkoj sceni, koji ukazuju koliko su zapravo krhke osnove tih društava.

Ovako je Branko Pavlović, politički analitičar, u emisiji „Svet sa Sputnjikom“ odgovorio na pitanje mogu li izbori u Velikoj Britaniji 12. decembra i u Americi u novembru naredne godine promeniti zapadnu demokratiju.

Zapadno društvo u ruševinama starog sistema

Novinar Siniša Ljepojević kaže da se i jedni i drugi izbori odvijaju u značajnom istorijskom ambijentu i zbog toga su važni i izdvajaju se od svih prethodnih.

„Zapadno društvo koje simbolizuju Velika Britanija i SAD, prolazi kroz ruševine starog sistema i zato su ti izbori važniji od drugih. Taj ambijent u kojima se izbori održavaju, karakteriše pre svega slom onog što se zvalo demokratski sistem i demokratsko društvo i u Velikoj Britaniji i u Americi“, kazao je Ljepojević.

On podseća da je referendum o izlasku Velike Britanije iz EU bio pre tri i po godine, kao i da proces izlaženja nije brz i lak. Izlaska iz te krize još nema.

„Sve ono što se dešavalo u britanskom parlamentu, jeste u stvari kraj britanske demokratije kakvu smo mi znali. Narod je u direktnoj demokratiji na referendumu izglasao izlazak iz EU, a onda su se predstavnici tog istog naroda izjašnjavali protiv izlaska. To je potpuni krah jednog sistema i u tom kontekstu su ovi izbori u Britaniji izuzetno važni jer će pokazati da li je britanska javnost spremna da raščisti ruševine sistema ili će biti neka apatija“, kazao je Ljepojević ocenjujući da ja britanska javnost u većini ogorčena i da je spremna na ozbiljne lomove.

Rušenje predsednika Amerike

Njegov je stav da su izbori u ovom trenutku jedini način da Britanci pokažu nezadovoljstvo, dodajući da je slična situacija i u SAD. Ljepojević smatra da je u Americi proces rušenja ne Donalda Trampa, nego institucije predsednika Amerike. To je prema njegovim rečima opasan proces, jer jedno društvo ne može da funkcioniše ako nema institucije koje funkcionišu i koje moraju da se uvažavaju.

Pavlović smatra da živimo u vremenu u kojem se probudila svest ljudi da oni imaju suverenitet i da se više ne mogu držati pod kontrolom.

„Sada je sve izašlo na površinu i establišment je uzdrman kao nikada u poslednjih sto godina“, kazao je Pavlović.

Ljepojević smatra da je u istorijskom kontekstu ovih izbora vrlo važno podsetiti da se desio sukob unutar elita.

„Uz sva uvažavanja prava običnog čoveka i demokratskih institucija, ipak, jedno društvo može da se promeni na osnovu energije elite. Ovde je problem što ta elita više ne postoji kao jedinstvena, nego se posvađala. Deo smatra da ovako više ne može i priznaje da je dosadašnji sistem potrošen i da se nešto mora menjati, drugi deo smatra da se još može ovako, da pljačka drugih naroda može još dugo da traje i taj deo elite obično zovemo duboka država“, kazao je Ljepojević.

Pavlović ističe da je pitanje je da li će se strasti uopšte smiriti bilo ko da pobedi, jer onaj ko izgubi, nastaviće da sprovodi agendu kao da opet građani ništa nisu rekli.

„Tu je izrazita sličnost Velike Britanije i Amerike. Rovovi su iskopani toliko duboko i toliko su zakrvljeni, da je veliko pitanje šta će biti“, kazao je Pavlović.

Zavladali pohlepa i bogatstvo

On objašnjava da je Zapad u krizi, navodeći beskrajnu količinu pohlepe i koncentracije bogatstva na račun svih, ali da je u osnovi rađanje jednog novog sveta koji je već danas ekonomsko jednak ili jači.

„To je ostatak sveta, to nisu više zemlje G7, to su zemlje BRIKS-a, one su nadmoćne i to su nove okolnosti“, smatra Pavlović.

Ne postoji zemlja koja neće imati posledice od britanskih i američkih izbora, treba ih pratiti i pokušati razumeti kuda oni idu, pre svega kada je reč o našim evrointegracijama, smatraju sagovornici Sputnjika.

Ljepojević i Pavlović su sigurni da će Britanija, ako Džonson pobedi, napustiti EU već prvog januara, iako je krajnji rok 31. januar. Saglasni su da će ekspresno vući poteze koji će mu pomoći da učvrsti poziciju.

