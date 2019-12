Veliko nevreme – snežna oluja na zapadu SAD, jedna osoba poginula (foto)

Muškarac, star 37 godina, poginuo je u Južnoj Dakoti kada je izgubio kontrolu nad kamionom koji je vozio na ledenom putu. Kamion je sleteo sa puta i prevrnuo se, prenose mediji.

Snažna oluja kreće se od Kalifornije prema istoku. Nevreme je izazvalo zastoje i blokade u saobraćaju tokom najprometnijeg vikenda u godini.

