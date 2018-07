Vežbaju: Evo šta će se sve dogoditi kada umre engleska kraljica

Bitanski list “Daily Mail“ juče je objavio tekst pod naslovom „Šta će se dogoditi kad umre engleska kraljica?“, i to nakon što je Elizabeta II u utorak otkazala predviđeno pojavljivanje u londonskoj katedrali St. Paul.

Iz Bekingemske palate javili su da je 92-godišnja kraljica odsutna jer se “loše osećala”, a umesto nje, na proslavu 200 godina Reda svetog Majkla i svetog Džordža došao je vojvoda od Kenta, kraljičin rođak, prenose mediji u regionu.

Elizabeta II, koja je postala kraljica nakon očeve smrti 1953, sa svoje 92 godine je najdugovečnija kraljica na tronu u istoriji britanske monarhije. Njen sin, princ Čarls (Charles) sledeći je u liniji za presto.

Elizabeta je imala dugu vladavinu i retko je bila odsutna s javnih događanja zbog zdravstvenih razloga.

Kad Elizabeta umre, premijer će biti obavešten, i to – kodnom lozinkom. List “The Guardian“ piše kako će taj kod glasiti: “Londonski most je spušten/dole” (London Bridge is down).

Prema Business Insideru, većina osoblja u palati će biti poslata kući pa će početi period komemoracije u trajanju od oko 12 dana, što će Veliku Britaniju poprilično koštati.

BBC-jevi novinari vežbaju objavljivanje vesti

Datum sahrane i krunidbe njenog naslednika biće proglašen praznikom, a predviđa se da će koštati zemlju između 1,2 i 6 milijardi funti.

Tokom perioda žalosti BBC će otkazati sve humoristične emisije.

Ako umre po noći, obaveštenje će uslediti u osam sati ujutro. Ako objava bude tokom radnog vremena, londonska berza će verovatno prestati s radom.

BBC-jevi novinari s vremena na vreme vežbaju objavu te vesti. Imaju pri ruci i crnu odeću da bi izbegli neprimereno pojavljivanje tokom izveštavanja o smrti u kraljevskoj porodici.

Promeniće i tekst nacionalne himne

Nakon njene smrti, promeniće se i tekst nacionalne himne pa će se dodati deo o njenoj smrti. Zastave će biti spuštene na pola koplja, a turistička mesta biće zatvorena.

Za to vreme posebno veće će u palati Svetog Jakova objaviti naslednika Elizabete II, nakon čega će novi monarh položiti zakletvu. Nakon toga političari će se zakleti na vernost novom vladaru.

Telo Elizabete za to vreme biće izloženo u palati, gde će joj javnost moći odati počast.