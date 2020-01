Vilson: Trampu lakše da rešava pitanje Kosova nego Irana

VAŠINGTON – Izvršni potpredsednik Atlantskog saveta Dejmon Vilson izjavio je da u odnosima Beograda i Prištine ništa nije lako, kao što nije lako ni po pitanju Severne Koreje, Irana, Venecuele, ali je kaže ambasador Ričard Grenel uspeo da izdejstvuje dogoovor o obnavljanju avio-linije Beograd – Priština, zbog čega mu, dodao je, „skida kapu“.

Zalaganje Grenela na tom poslu, ističe, pokazuje aktivno američko ucešće.

„Vidite, ništa ovde nije lako, da je ovo lako mi bismo to davno uradili. Ovo je težak posao. Težak za Beograd, težak za Prištinu, EU i SAD. Zaista mi je drago zbog novog dogovora (o direktnom letu izmedu Beograda i Prištine, prim. aut) i aktivnog uključivanja Amerike u postizanje tog dogovora“, rekao je Vilson za Glas Amerike.

„Kapa dole“ za ambasadora Grenela je, prema njegovim rečima, zbog toga što je vrlo tiho i diplomatski doveo do ovog, kako kaže, sporazuma.

„Mislim da je veoma značajno da se došlo do tog sporazuma u momentu kada je pre svega, politika promenljiva. Činjenica da se došlo do sporazuma koji je tako pragmatičan i pokazuje svima da postoji volja i da postoji mogućnost“, rekao je.

Napredak američkog angažmana na svemu tome smatra veoma važnim, jer se, kako kaže, dešava u usred sve te buke u svetu, zbo čega Trampova administracija ima mnogo posla.

„Na tome radi ambasador u Berlinu, Metju Palmer u Stejt departmentu, sekretar Majk Pompeo, koji je bio domaćin sastanka prošle godine predsedniku Vučiću u Njujorku i sad je bilo susreta u Davosu. To je ono što mi želimo da vidimo kao deo američkog angažmana, da bi se održao pozitivan trend napretka u regionu“, rekao je Vilson.

Na pitanje kako pismo o namerama o uspostavljanju avi-olinije između Beograda i Prištine predstavlja korak ka normalizaciji ako su neki kosovski zvaničnici izjavili da ni ona neće biti izuzeta od taksi, Vilson kaže da je to pre svega mogućnost kao nešto što je pragmaticno za privredu i građane obe strane.

„Moramo da uvažimo ovaj korak napred. Moramo da uvažimo da postoji dobra volja. Nadam se da detalji dogovora još mogu da se ugovaraju i da će da se ostvari da imamo vidnu vezu između Beograda i Prištine. To nam daje nešto sa čim može da se radi dalje, nije rešenje i ne rešava veći problem“, rekao je Vilson.

Takse, napominje ostaju ogromna ekonomska prepreka i njih podržavaju ograničene, najverovatnije korumpirane snage sa obe strane granice, to jača crno tržište i one koji pokušavaju da varaju, to je loše za vladavinu prava. To je loše za vladu u Beogradu i u Prištini.

„Sad moramo da dođemo do tacke gde se tome treba odupreti. Takse se mogu ukinuti i onda se može dalje ozbiljno razgovarati. Znate, moramo da rešimo velike probleme, ali i da vodimo ozbiljan dijalog o napretku, o ekonomskom rastu i razvoju. Trenutno, takse utiču na rast crnog i korumpiranog tržišta, a to baš ne pomaže mnogo građanima Kosova i Srbije“, rekao je Vilson.

Kaže da će Evropska unija biti deo onoga što će se desiti na Zapadnom Balkanu.

„EU nije u prikrajku, EU je u centru ovih zbivanja. Oni su partner SAD. U suštini mi pričamo o dva naroda koji žele da budu deo EU, to je mnogo moćno. I sama EU je prošla kroz promene“, kaže Vilson koji sve to vidi kao „recept za uspeh“ da Beograd i Priština postignu dogovor.

(Tanjug)