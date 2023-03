Višković studentima sa KiM: U Republici Srpskoj ste uvek među svojima

BANJALUKA – Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković priredio je danas u Administrativnom centru Vlade Srpske u Banjaluci svečani prijem za studente prava sa Kosova i Metohije i njihove kolege sa banjalučkog Pravnog fakulteta, s kojima zajedno učestvuju u projektu „Upoznaj Srpsku, upoznaj svoje“.

Cilj ovog projekta je upoznavanje sa radom institucija Republike Srpske i jačanje studentske saradnje.

Višković je najpre studentima poželeo srdačnu dobrodošlicu i istakao da mu je drago što su ponovo došli u posetu Republici Srpskoj i njenim institucijama.

„Zajednički projekat koji vas povezuje, a koji nosi naziv ‘Upoznaj Srpsku, upoznaj svoje’, nije mogao da ponese bolje ime, jer ste, zaista, u Republici Srpskoj uvek dobrodošli i uvek ste među svojima, među braćom i prijateljima“, kazao je Višković.

Izrazivši zadovoljstvo činjenicom da je do sada, kroz projekat „Upoznaj Srpsku, upoznaj svoje“, u posetu institucijama Republike Srpske došlo više od 250 studenata iz Kosova i Metohije, Višković je istakao da to na najbolji način potvrđuje jedan od osnovnih ciljeva projekta, a to je jačanje različitih vidova studentske saradnje uz institucionalnu podršku.

Višković je upoznao studente sa Kosova i Metohije sa aktivnostima Vlade Republike Srpske i najvažnijim prioritetima u narednom periodu, kao i sa aktuelnom političkom situacijom u Republici Srpskoj i BiH.

Studentima sa KiM i iz Banjaluke je poželeo da nastave da unapređuju međusobnu saradnju i da jačaju prijateljske i bratske veze.

„Time šaljemo snažnu poruku zajedništva celokupnog srpskog naroda na svim prostorima na kojima on danas živi“, naveo je Višković, saopšteno je na sajtu Vlade Republike Srpske

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.