Višnjevski: Gutereš da omogući posetu IAEA Zaporožju

NJUJORK – Rusija očekuje da generalni sekretar UN Antonio Gutereš preduzme korake kako bi se omogućila poseta predstavnika Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nuklearnoj elektrani u Zaporožju, rekao je danas predstavnik ruskog ministarstva za neširenje i kontrolu oružja Igor Višnjevski.

„Sada mnogo zavisi od Sekretarijata UN i od generalnog sekratara Antonia Gutereša lično, zato što je on taj čija je reč podrške toj poseti neophodna. On ne treba samo to da podrži, već mora da učini da se to i dogodi“, rekao je Višnjevski novinarima.

On je dodao da će Moskva Gutereša u tome podržati svim sredstvoima, preneo je TAS S.

Služba Ujedinjenih nacija za bezbednost i sigurnost (UNDS S) u poslednjem trenutku je otkazala posetu misije IAEA nuklearnoj elektrani Zaporožje, saopštilo je ranije danas Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Kako je podsetilo Ministarstvo, generalni direktor IAEA Rafael Grosi planirao je da predvodi tu misiju, čija je poseta dogovorena 3. juna.

Moskva i Kijev nastavljaju da se međusobno optužuju za granatiranje nuklearne elektrane Zaporožje, a portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je u ponedeljak da Kijev drži celu Evropu kao taoca granatiranjem nuklearke.

Zaharova je kazala da situacija oko nuklearke Zaporožje svakim danom postaje sve opasnija zbog akcija ukrajinskih oružanih snaga.

Ukrajinski ambasador pri IAEA Jevgenij Cimbaljuk rekao je u ponedeljak

da ruske snage žele da izazovu nestanak struje u južnoj Ukrajini granatiranjem njenog nuklearnog kompleksa u Zaporožju

On je, takođe, pozvao IAEA da obiđe postrojenje u Zaporožju ovog meseca.

(Tanjug)

