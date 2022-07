Vladika: Njegoševa kapela na Lovćenu biće obnovljena

PODGORICA – Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije poručio je da će kapela na Lovćenu biti obnovljena da bi se, kazao je, napravio otklon od „Titovog kulta ličnosti koji je našem narodu popio pamet i slobodu, i slobodu mišljenja i slobodu savesti“.

„Crna Gora treba da se pokaje za greh rušenja Lovćenske kapele, a time bi se već jednom napravio otklon i od ustašluka, koji je delimično otrovao Crnu Goru“, poručo je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije na okruglom stolu koji je jutros održan u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.

Mitropolit je kazao da je komunizam, nažalost, mnogo pomračio misao, pamet i savest Crne Gore.

„Za nas je mnogo važno da negujemo to sećanje na žrtvenost, na golgotu, na stradanje i kapele i Njegoša. Kapela se žrtvovala i na nebo vaznijela i ona deluje sa neba i ona se umnožava. Podignuto je do sada preko 20 lovćenskih kapela, ponajviše u Crnoj Gori, ali i u drugim srpskim zemljama i u dijaspori. Vidimo da ona deluje, da raspeta kapela čisti našu savest, da nas vraća Njegošu i Kosovskom zavetu“, poručio je mitropolit.

Vladika je istakao da smo, kako je rekao, dužni da obnovimo Njegošev amanet, podignemo crkvu na Lovćenu i vratimo njegove svete i namučene kosti u kapelu.

„Kada će to biti? To će biti kada dođe do sveopšteg pokajanja i preumljenja. Tada ćemo, ako Bog da, svi uzeti po jedan kamen na svoja ramena da iznesemo na Lovćen i od tog kamena u ime naše sloge i u ime obnove Njegoševog amaneta sazidaće se obnovljena Lovćenska kapela i izvršićemo Njegošev amanet“, naveo je mitropolit.

Naveo je takođe da je rušenje Njegoševog groba golgota koja se upisala u život Crkve.

„Pogažen je Njegošev amanet, to je veliki greh. Od pamtiveka se poštovala poslednja volja svakoga čoveka, a za nas u Crnoj Gori Njegošev amanet je obavezujući više od svakog drugog ljudskog amaneta“, istakao je.

Prema njegovim rečima, Savić Marković Štedimlija je osmislio svu argumentaciju i sabrao mnoštvo laži koje su prihvatili i naši komunisti.

„Ne bi to oni tako lako prihvatili, nego je tu bila i naredba Josipa Broza Tita. I tako su Crnogorci izgubili pamet, opčinjeni zlom argumentacijom Savića Markovića Štedimlije i pod naredbom Josipa Broza Tita odrekli se mišljenja i svoje slobode, a time i svoje vere. Naročito od tog momenta od kad je Crna Gora prihvatila misao Savića Markovića Štedimlije, ali je ne bi prihvatila da nije bilo kulta Josipa Broza, koji im je popio pamet i slobodu, i slobodu mišljenja i slobodu savesti“, rekao je vladika i poručio:

„Treba da toga postanemo svesni, čoveku je svojstveno da zaluta i da padne u zabludu, ali mu je još svojstvenije da se od zablude očisti i da krene pravim Božijim putem. Kada dođe do svenarodnog pokajanja i izmirenja tada ćemo, ako Boga da, svi uzeti po jedan kamen na svoja ramena da iznesemo na Lovćen i od tog kamena u ime naše sloge i u ime obnove Njegoševog amaneta sazidaće se obnovljena Lovćenska kapela i izvršićemo Njegošev amanet“, preneo je portal podgoričkog Dana.

(Tanjug)

