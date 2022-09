Vlahović: Putinovu odluku podržava većina građana

MOSKVA – Odluku predsednika Rusije Vladimira Putina, koji je objavio delimičnu mobilizaciju snaga u toj zemlji, podržava većina građana, ali je logično da deo stanovništva to ne podržava, kaže dopisnik „Večernjih novosti“ u Moskvi Branko Vlahović i dodaje da protesti protiv ratne mobilizacije nisu masovni.

„Kada se u Moskvi ili Sankt Peterburgu okupi stotinak ljudi, to se praktično i ne primeti. Video sam slike i snimke, više je policajaca bilo na tim skupovima nego ljudi koji protestuju“, rekao je Vlahović koji se jutros iz Moskve javio za K1 televiziju.

On je naveo da je Rusija velika zemlja koja u rezervnom sastavu ima 25 miliona ljudi, ali da je proglasiti masovnu, tzv. opštu mobilizaciju, veoma opasno za privredu, te da na frontu ne treba toliko vojnika.

„Zato su vlasti ocenile da je optimalna brojka koja im treba 300.000. To je uglavnom pešadija“, rekao je Vlahović.

Naveo je da će prvo biti mobilisani ljudi koji su odslužili vojni rok i da se masa tih ljudi već prijavila u svojstvu dobrovoljaca, te ocenio da će sa novim snagama, koje će Rusi pokrenuti i poslati na front, neosporno da će uspeti da potisnu Ukrajince ka svojim zapadnim granicama.

Vlahović je rekao da mnogi mediji pogrešno citiraju Putina i govore da on preti nuklearnim oružjem Zapadu, ali da to nije tačno već da je to Putinov odgovor na govor britanske premijerke koja je rekla da je spremna da pritisne dugme i započne atomski rat protiv Rusije.

„Ruski predsednik je u stvari rekao pod kojim uslovima bi upotrebio atomsko oružje, a to je ako opstanak Rusije bude bio doveden u pitanje. U ratu sa Ukrajinom smešno je govoriti o upotrebi nuklearnog oružja“, rekao je Vlahović.

Dodao je da Putin neće koristiti nuklearno oružje protiv ukrajinske vojske, ali da ako NATO pošalje svoje trupe na teritoriju Ukrajine i ako ostvare neki veći prodor postoji mogućnost da Rusija upotrebi taktičko nuklearno oružje.

Vlahović se osvrnuo i na pisanja mnogih medija da je Putin bolestan, navodeći da su to budalaštine.

„On je čovek koji ima u toku dana po 20 sastanaka, a to bolestan čovek ne može, to su gluposti“, rekao je Vlahović.

(Tanjug)

