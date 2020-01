VList: Da li ce Vucic biti pozvan na inauguraciju Milanovica

ZAGREB, 16. januara (Tanug) – Inauguracija izabranog predsednika Hrvatske, Zorana Milanovića, biće održana najverovatnije 15. a ne 18. februara, kako je bilo najavljivano i tim povodom neće biti nikakve pompe ili spektakla, piše danas zagreački Večernji list i dodaje da je nainteresantnije to da li će na taj događaj biti pozvan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

A, kako će zaista izgledati inauguracije, biće poznato naredne sedmice, piše list i dodaje da je prva ideja bila da ona bude održana 18. februara, dan pe stupanja Milanovića na dužnost.

Međutim, s obzirom na to da je 18. februar utorak, u Kabinetu Milanovića razmišljaju da inauguracija bude pomereno za vikenda, verovatno za subotu, 15. februara, kada je pre pet godina svoju imala i odlazeća predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, piše zagrebački dnevnik.

Do kraja sedmice, navodi se, Kabinet Milanovića će definirati i popis gostiju koje prema protokolu moraju da pozovu, a iduće sedmice trebalo bi da budu poslate i pozivnice, što u dogovoru s novoizabranim timom predsednika, radi Kabinet odlazeće predsednice.

Pozivnice se po pravilu šalju svim diplomatskim predstavništvima u Hrvatskoj koje potom javljaju ko će od predstavnika njihovih zemalja i doći na inauguraciju.

Naravno, novoizabrani predsednik neke zemlje može “preskočiti”, piše Večernji, a trenutno je, kažu, za hrvatsku javnost najinteresantnije pitanje da li će pozivnica biti upućena predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

U Kabinetu Milanovića kažu da o toj temi zasad nisu razgovarali i da će to tek doći na dnevni red.

A ni izvori bliski Milanoviću po tom pitanju nisu složni. Neki su uvereni da Milanović neće pozvati Vučića, drugi da bi nepozivanje bilo glupo, jer Srbija je susedna zemlja s kojom Hrvatska nije u ratu.

Inače, Vučić je pre pet godina prisustvovao inauguraciji Kolinde Grabar Kitarović u Zagrebu.

Milanovićev Kabinet čine članovi njegovo Izbornog štaba, a Milada Privora, nekadašnja šefica Protokola u Kabinetu predsednika Hrvatske kaže da se ništa ne mora, ali da postoji nešto što se zove red.

„A red je da se pozovu predsednici država zemalja EU, susednih zemalja i svih drugih zemalja s kojima imamo intenzivnije bilateralne odnose“, rekla je Privora.

Dodala je i da uz strane državnike postoji i lista zvaničnika u Hrvatskoj koji bi po protokolu trebalo da budu pozvani na inauguraciju poput svih bivših predsednika države, predsednika Sabora, premijera, ministara, načelnika Glavnog štaba Oružanih snaga, svi saborski poslanici, predsednici Ustavnog suda i Vrhovnog suda, guverner, potpredsednici Sabora, gradonačelnik glavnog grada, drugi gradonačelnici. Poziva se i šef Hrvatskog olimpijskog odbora, predsednici parlamentarnih stranaka, šefovi saborskih klubova, rektori hrvatskih univerziteta, direktor HRT-a, Hine, kao i crkveni velikodostojnici…

„Naravno, to je Milanovićeva inauguracija i on zove koga on želi. Po pravilu se zove rodbina i prijatelji, a pozivaju se i ugledni građani, pa i oni koje se smatraju zaslužnim u predizbornoj kampanji…“, kaže Privora.

Dodala je da je svaki predsednik na inauguraciji uveo neke novine pa se i od Milanovića očekuju inovacije.

Kaže i da se takva ceremonija kao što je predsednička inauguracija ne može napraviti bez redatelja.

„To je takva vrsta predstave da je bez redatelja to nemoguće izvesti kako treba“, kaže Privora.

Ali, da li će Kabinet Predsednika angažovati i reditelja u ovom trenutku nije sigurno, piše Večernji.

(Tanjug)