Volas: Hari izneverio bivše kolege hvalisanjem da je ubio 25 talibana

LONDON – Ministar odbrane Ben Volas optužio je princa Harija da se „hvalio kako je ubio 25 talibanskih vojnika dok je služio u britanskoj vojsci u Avganistanu i tako izneverio bivše kolege“.

U svojim memoarima pod nazivom „Sper“ princ Hari opisao je i vreme kada je bio deo posade helikoptera Apači u Avganistanu, preneo je Tajms.

Rekao je da je u „eri Apača i laptopa bilo lako moguće tačno utvrditi koliko je neprijateljskih boraca ubio“.

„I činilo mi se suštinskim da se ne plašim tog broja, jer moj broj je 25, a to nije nešto što me ispunjava zadovoljstvom, ali me ni ne sramoti“, rekao je Hari.

On je u knjizi kasnije priznao da je dehumanizovao one koje je ubio u borbi, jer je bio „uronjen u vrelinu i konfuziju borbe, pa o pomenutih 25 talibana nije milsio kao o ljudima“.

„To su bile šahovske figure uklonjene sa table – loši ljudi su eliminisani pre nego što su uspeli da ubiju dobre ljude“, naveo je Hari.

S druge strane, Volas je bio oficir Škotske garde i služio je u Severnoj Irskoj, Nemačkoj, na Kipru i u Centralnoj Americi tokom 1990-ih.

Pominjan je u depešama o incidentu u Severnoj Irskoj u kojem je patrola kojom je komandovao uhvatila jedinicu IRA-e, jer je pokušala da izvrši bombaški napad na britanske trupe.

Kada su Volasa pitali koliko je ljudi ubio tokom svog boravka u oružanim snagama, odgovorio je pitanjem:

„To biste morali da pitate princa Harija, jer iskreno mislim da hvalisanje ili priča o brojevima iskrivljuje činjenicu da je vojska timska igra“, rekao je Volas.

Vlada se do sada uglavnom uzdržavala od direktnih kritika na račun princa Harija zbog njegovih memoara.

(Tanjug)

