Volas: Moguce da ce Rusi u UKR biti poput „tumora koji raste“

LONDON – Britanski ministar odbrane Ben Volas ocenio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin nije uspeo da ostvari glavne ciljeve u Ukrajini i upozorio da bi on zato mogao da naredi svojoj vojsci da učvrsti položaje u Ukrajini i tako postane, kako je rekao, neka vrsta „tumora koji raste“ u zemlji.

Volas je za Skaj njuz rekao da Velika Britanija podržava potpuno potiskivanje Rusije iz Ukrajine, a nije ni isključio davanje podrške Ukrajini u vraćanju Krima, koji je Rusija pripojila 2014. godine, prenosi Gardijan.

„Mislim da je svakako slučaj da će Putin, pošto nije uspeo da ostvari skoro sve svoje ciljeve, možda pokušati da konsoliduje ono što ima, da na neki način ucvrsti i utvrdi kao što je uradio 2014. godine. I samo bude neka vrsta kancerogenog rasta unutar Ukrajine i oteža ljudima da ih sklone sa tih utvrđenih položaja“, rekao je Volas.

On je sugerisao da će Velika Britanija isporučiti Ukrajini oružje, koje bi moglo da pogodi ruske pomorske snage u Crnom moru.

„Rekli smo da ćemo nabaviti i snadbevati, ako možemo, protivbrodskim raketama. Izuzetno je važno da žitarice koje utiču na sve nas, na cenu hrane, izađu iz Ukrajine. Ona ne može da kontroliše Crno more. Nije više njihovo. I zato je važno osigurati da se ruski brodovi ne koriste za bombardovanje gradova“, naveo je Volas.

On je kazao da bi bilo legitimno i da se na meti ukrajinskih snaga nađe ruska logistika, ali je naveo da je malo verovatno da će u tom slučaju koristiti britansko oružje, prenosi Rojters.

„Ako bi Ukrajina izabrala da cilja logističku infrastrukturu ruske vojske, to bi bilo legitimno prema međunarodnom pravu. Oni trenutno nemaju britansko oružje koje bi to moglo da učini, tako da je malo verovatno da je to naše oružje. Mi nemamo zapravo mnogo oružja dugog dometa, koje se isporučuje na način na koji to radi njihova vojska“, rekao je Volas za Bi-Bi-Si.

(Tanjug)

