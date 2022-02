Volas: Postoji zabrinutost da je Putin posvećen invaziji

LONDON – Postoji jak razlog za zabrinutost da je ruski predsednik Vladimir Putin i dalje posvećen invaziji na Ukrajinu, izjavio je danas britanski ministar odbrane Ben Volas.

On je rekao da je došlo do stalnog povećanja broja vojnika u blizini granice, kao i do „proliferacije“ događaja za koje Rusija optužuje drugu stranu, preneo je Rojters.

„Videli smo tokom poslednjih nekoliko nedelja kako se ruski scenario primenjuje na način koji daje jak razlog za zabrinutost da je predsednik Putin još uvek posvećen invaziji“, rekao je Volas u parlamentu, pozivajući Putina da isključi invaziju kao varijantu i ponovo se posveti diplomatskom procesu.

Na pitanje poslanika da li je sada vreme da se počne sa uvođenjem sankcija, Volas je rekao: „Ako bismo ih sada jednostrano uveli, a Amerika ne, a Evropska unija ne, mislim da postoji opasnost da bi predsednik Putin igrao na kartu zavadi pa vladaj“.

(Tanjug)

