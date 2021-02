Volker: Namera Moskve i Beograda da učvrste uticaj u CG

VAŠINGTON – Cilj Moskve i Beograda je da učvrste svoj uticaj u Crnoj Gori preko crkve, smatra bivši američki diplomata i analitičar Kurt Volker.

“Jasno je da je to njihova namera. To je cilj Moskve i Srbije, a instrument za to je Srpska pravoslavna crkva, koja je pod velikim uticajem Ruske pravoslavne crkve, na koju značajno utiče Kremlj. Tako da postoji veza između svega toga”, rekao je Volker za Glas Amerike.

Ekspert Centra za analizu evropske politike (CEPA) sa sedištem u Vašingtonu smatra da je Crna Gora prosperirala kao sekularno, demokratsko, multietničko, multikulturalno društvo, kao i da je “u suštini jedan od svetlih primera na Balkanu”.

Kako Volker smatra, “očigledno je da je bilo izazova i jasno je da su ljudi mislili da postoji potreba za promenom vlasti, nakon što je jedna stranka bila na čelu vlade toliko dugo”.

Ipak, tvrdi da je dosadašnja orijentacija Crne Gore bila uspešna i da, kako kaže, ne bi bilo održivo za zemlju da ide unazad, a to bi takođe nanelo štetu njenim interesima.

Volker poručuje da bi novoj crnogorskog vladi trebalo dati šansu da pokaže da će zadržati zemlju na dosadašnjem prozapadnom kursu koji, kako ocenjuje, žele da poremete pojedini u Moskvi, Srbiji, ali i samoj Crnoj Gori, piše Glas Amerike.

(Tanjug)

